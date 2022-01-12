Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота в США

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден назвал штурм Капитолия сторонниками прошлого главы государства Дональда Трампа попыткой государственного переворота. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в Атланте.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв раздор, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - приводит слова Байдена американская газета The Hill.

Напомним, 6 января 2021 года члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Дональда Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден в день годовщины штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа назвал участников беспорядков "жестокой бандой" и обвинил своего предшественника в попытке помешать мирной передаче власти.