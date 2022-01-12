Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийствах более 240 беженцев Фото: REUTERS

Сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил об убийстве более 240 мигрантов. Такое заявление сделал белорусский Следственный комитет.

Как сообщили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела польский военный сообщил, что с 8 июня 2021 года он вместе с сослуживцами принимал участие в «организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка». «Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек», - говорится в заявлении СК республики.

Напомним, что Чечко в декабре 2021 года бежал в Белоруссию, где попросил убежища. Как писал сайт kp.ru, польский военный рассказал об убийствах нелегальных мигрантов в Польше, признавшись, что сам принимал участие в подобных массовых убийствах. По его словам, в районе польско-белорусской границы были убиты и несколько волонтеров, которые помогали нелегальным мигрантам.