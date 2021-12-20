Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко. Фото: Кадр видео

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, чтобы просить политического убежища, признался в убийстве мигрантов, которые проникали на территорию Польши. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1".

- Это было в конце мая 2021 года. Это просто невозможно описать. Такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души ... Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых - тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку, - рассказал Чечко.

По словам военнослужащего, чтобы сбежать в республики Беларусь, ему пришлось дезертировать из армии через колючую проволоку. При бегстве он поранил руку и порвал штаны. Чечко рассказывает, что после пересечения нейтральной полосы молодой человек столкнулся с польским патрулем.

Что касается реакции польской стороны, то парня сначала объявили погибшим, затем пропавшим без вести, но когда дезертир появился на белорусском ТВ его объявили дебоширом, а затем и вовсе – наркоманом.

Накануне также сообщалось, что белорусские правоохранители собрали пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами на белорусско-польской границе

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