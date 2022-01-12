Голикова заявила, что Московский регион первым примет на себя удар "омикрона"

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский регион первым примет на себя удар нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такое заявление в среду, 12 января, сделал вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион ... примет на себя первый удар распространения нового штамма», - заявила вице-премьер в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова также сообщила, что на сегодняшний день в стране выявили 698 случаев заболевания штаммом «омикрон», а большая часть заболевших зарегистрирована в Москве.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что в Москве наблюдается значительное увеличение числа выявленных случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Как отметил градоначальник, в течение семи - десяти дней в столице произойдет значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.