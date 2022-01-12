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Здоровье12 января 2022 8:37

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 63,2%

За неделю он вырос более, чем на 0,5 процентного пункта
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вице-премьер России Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 63,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в докладе президенту страны Владимиру Путину на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года.

Напомним, неделю назад, по данным Татьяны Голиковой, средний показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 62,6 процента.

К тому моменту сразу три российских региона почти достигли отметки в 80 процентов по уровню коллективного иммунитета. Это Тува, Липецкая область и Подмосковье.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который состоялся в декабре 2021 года, заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране должен достичь 90%. Также президент обратил внимание, что за границей стремятся вакцинировать 90-95% населения.