Заседание Совета Россия - НАТО началось в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: REUTERS

В среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО.

Российскую делегацию на заседании представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Российское внешнеполитическое ведомство представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Напомним, ранее Грушко заявил, что Россия ожидает от переговоров с НАТО серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности, отметив, что законные интересы Москвы в сфере военной безопасности должны быть учтены, а требования российской стороны были четко изложены в предложенных гарантиях безопасности.

По его словам, проблемы безопасности в течение многих лет «заматывались» странами альянса, а также «рассматривались как несущественные», как «проявление недоверия со стороны России "миролюбивому" характеру НАТО и его деятельности».