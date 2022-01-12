Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также работу миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в Республике», - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, 8 января Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном и президентов Белоруссии Александром Лукашенко, обсудив ситуацию в Казахстане.