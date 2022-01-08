Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном

Путин обсудил ситуацию в Казахстане с членами ОДКБ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Армении Николом Пашиняном, который также является председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По информации пресс-службы Кремля, главной темой переговоров стала обстановка с беспорядками в Казахстане. По их оценке, ситуация имеет тенденции к успокоению и нормализации.

Еще одной темой разговора стало проведение онлайн-саммита ОДКБ, с идеей которого выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Пашинян заявил, что как действующий председатель займется организацией мероприятия.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева о проведении онлайн-саммита участников Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, в субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране "развивается в сторону стабилизации", а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ.