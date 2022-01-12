Новак заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%

Александр Новак / Фото: Елена Афонина/ТАСС

Уровень газификации в России к 2022 года составил 72%, а к 2030 году – должен достигнуть 83%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в докладе президенту страны Владимиру Путину на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года.

"Уровень газификации населения по итогам 2021 года - 72%, - констатировал Новак. - Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тысячах населенных пунктов".

По словам заместителя председателя правительства, утверждена дорожная карта, согласно которой целевым показателем к 2030 году является уровень газификации в 83%.

До 2025 года инвестиции в этот процесс составят 800 млрд рублей, уточнил Александр Новак.

Напомним, в июне 2021 года Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации.