Захарова прокомментировала тезис Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины»

Мария Захарова прокомментировала тезис Киева о недопустимости обсуждения "Украины без Украины". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала тезис Киева о том, что «нельзя решать судьбу Украины без Украины». Ранее на украинском телеканале НАШ член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов предположил, что обсуждение «Украины без Украины» может привести к новому витку напряженности.

Захарова заявила, что прежде, чем говорить о недопустимости «решения судьбы Украины без Украины» Киеву нужно отказаться от попыток решать судьбу Донбасса без Донбасса.

-Я когда слышу истеричные крики из Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины», хочется сказать деятелям этого режима: «Вы ведь судьбу Донбасса без Донбасса решаете. Почему же отказываете себе в аналогичной участи?», - написала Захарова в Telegram.

Ранее Захарова высмеяла угрозу бывшего министра иностранных дел Польшу Радослава Сикорского «дать России по яйцам».