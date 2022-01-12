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Политика12 января 2022 9:49

Захарова прокомментировала тезис Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины»

Официальный представитель МИД указала Украине на то, что она «решает судьбу Донбасса без Донбасса»
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Мария Захарова прокомментировала тезис Киева о недопустимости обсуждения "Украины без Украины".

Мария Захарова прокомментировала тезис Киева о недопустимости обсуждения "Украины без Украины".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала тезис Киева о том, что «нельзя решать судьбу Украины без Украины». Ранее на украинском телеканале НАШ член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов предположил, что обсуждение «Украины без Украины» может привести к новому витку напряженности.

Захарова заявила, что прежде, чем говорить о недопустимости «решения судьбы Украины без Украины» Киеву нужно отказаться от попыток решать судьбу Донбасса без Донбасса.

-Я когда слышу истеричные крики из Киева «нельзя решать судьбу Украины без Украины», хочется сказать деятелям этого режима: «Вы ведь судьбу Донбасса без Донбасса решаете. Почему же отказываете себе в аналогичной участи?», - написала Захарова в Telegram.

Ранее Захарова высмеяла угрозу бывшего министра иностранных дел Польшу Радослава Сикорского «дать России по яйцам».