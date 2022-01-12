Столтенберг назвал заседание Совета Россия - НАТО возможностью обсудить взаимные обеспокоенности

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Совета Россия - НАТО является своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности. Такое мнение в среду, 12 января, высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив необходимость для диалога по европейской безопасности.

«Сегодняшнее заседание Совета Россия - НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным», - заявил генсек НАТО.

Напомним, в среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовала первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО. Как писал сайт kp.ru, российскую делегацию представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ожидает от переговоров серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности, указав на то, что законные интересы Москвы в сфере военной безопасности должны быть учтены.