Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 января 2022 9:52

Столтенберг назвал заседание Совета Россия - НАТО возможностью обсудить взаимные обеспокоенности

Генсек альянса отметил своевременную возможность для осмысленного диалога с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Совета Россия - НАТО является своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности. Такое мнение в среду, 12 января, высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив необходимость для диалога по европейской безопасности.

«Сегодняшнее заседание Совета Россия - НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным», - заявил генсек НАТО.

Напомним, в среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовала первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО. Как писал сайт kp.ru, российскую делегацию представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ожидает от переговоров серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности, указав на то, что законные интересы Москвы в сфере военной безопасности должны быть учтены.