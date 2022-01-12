Адвокат Жорин о Михаиле Зеленском: "Его мнение и позиция имели большой авторитет"

Адвокат Жорин рассказал о Михаиле Зеленском: "Его мнение и позиция имели большой авторитет" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о своем первом знакомстве с погибшем журналистом и телеведущем Михаилом Зеленским.

"Я познакомился с Михаилом Зеленским, когда он был ведущим программы „Прямой эфир“, я периодически участвовал в этой программе в качестве гостя, в качестве эксперта. Ну и в рамках участия, конечно общался с Михаилом Зеленским. Очень харизматичный телеведущий, всегда блестяще подготовлен. Всегда большой профессионал, стильный человек и, конечно, эта новость повергла мена в шок", - рассказал правозащитник в беседе с "Пятым каналом".

Он отметил, что он всегда ответственно относился к работе и в любом амплуа выглядел органично.

"Это, наверное, один из немногих публичных людей, который никогда не был замешан в каких-либо скандалах, он очень нравился зрителям. У него было много поклонников. И его мнение, и позиция имели большой авторитет", - резюмировал Жорин.

Напомним, Михаил Зеленский скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти телеведущего, по предварительным данным, стал инсульт.