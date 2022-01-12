Роскосмос собирается осуществить около 30 пусков в 2022 году Фото: Shutterstock

В текущем году Роскосмос собирается провести примерно 30 пусков ракет. Такое заявление в среду, 12 января, сделал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Пока имеем планы около 30 пусков, но они будут зависеть от оперативной необходимости», - отметил глава Роскосмоса, отметив, что в первые три квартала 2022 года осуществят примерно по шесть пусков, после чего нагрузка будет увеличена.

Рогозин уточнил, что первый пуск российской ракеты запланирован на 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, но также отмтеил, что не все из запланированных пусков могут состояться, так как их количество зависит количества полезных нагрузок. «В этом году видим необходимость запуска аппаратов "Глонасс", в том числе нового поколения», - пояснил он.

По его словам, в этом году запланировано также «возвращение» России на Луну, а также отправка российско-европейской миссии на Марс.

Напомним, ранее Роскосмос заявил о планах осуществить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» в марте 2022 года. Старт пройдет с космодрома Байконур.