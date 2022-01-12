Песков предложил отписаться от Telegram-каналов, где заявляют о введении «жесткого» закона о ковид-сертификатах

Песков призвал отписаться от ТГ-каналов, в которых пишут о принятии "жесткого" варианта закона о ковид-сертификатах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил пользователям отписаться от Telegram-каналов, которые заявляют о введении «жесткого» варианта закона о ковид-сертификатов и о том, что QR-коды на транспорте в РФ введут до 1 февраля 2022 года. Песков заявил об этом в среду 12 января.

«Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее на kp.ru сообщалось, что группа депутатов Госдумы внесла поправку к законопроекту о ковидных сертификатах, предложив вводить их только в случае объявления в стране режима чрезвычайной ситуации. Депутат Миронов назвал эту поправку принципиально важной.

Также сообщалось, что российская Госдума намерена рассмотреть отзывы и предложения по законопроекту о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Ранее ВОЗ заявила, что в течение 6-8 недель половина жителей Европы окажется инфицирована омикрон-штаммом коронавируса.