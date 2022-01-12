Глава МВД Германии заявила о возможности отключения Telegram в качестве крайней меры Фото: REUTERS

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о возможно блокировки мессенджера Telegram в стране, однако лишь том случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр юстиции Германии Марко Бушман предупредил, что Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого права. Он указал на то, что мессенджер должен назначить контактное лицо в ФРГ и обеспечить работу механизма, который будет уведомлять о публикации нелегального контента.

«Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и, абсолютно точно, крайней мерой», - заявила министр внутренних дел в интервью Die Zeit.

Фезер уточнила, чтобы данный вариант рассматривался, необходимо чтобы никакие другие меры не подействовали. Министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку, по ее словам, «в одиночку Германия не справится».