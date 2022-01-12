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Политика12 января 2022 11:52

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана из-за его русофобской риторики

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о русофобских и нацистских взглядах нового министра информации Казахстана Умарова
Мария ПАВЛОВА
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Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество отказывается от контактов с новым министром информации Кааахстана из-за его русофобской риторики.

Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество отказывается от контактов с новым министром информации Кааахстана из-за его русофобской риторики.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом в среду 12 января заявил глава ведомства Евгений Примаков. Примаков объяснил такое решение русофобской риторикой Умарова.

Примаков привел несколько высказываний Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. В частности, Аскар Умаров называет День Победы «непонятным» днем, в который все «напиваются водкой». «Кого победили, что победили?», - выражает недоумение Умаров. Также новый министр информации ранее называл проживающих в Казахстане русских «навязанной диаспорой» и «колонизаторами» и предлагал быть благодарными за то, что их «никто не гонит» из страны. Аскар Умаров негативно высказывался о русских бизнесменах в Казахстане. «Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?», - приводит высказывание Умарова Евгений Примаков.

Примаков предположил, что назначение Умарова на пост министра информации является компромиссом, на который президенту Казахстана пришлось пойти для урегулирования ситуации в стране.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», - написал Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что ведомство не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с проявляющими русофобию фигурами и исключает любые взаимодействия с Умаровым и возглавляемым им министерством.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новое правительство во вторник 12 января. Прежний состав правительства был отправлен в отставку после начала беспорядков в стране.