Президент Казахстана Токаев назначил новое правительство

Президент Казахстана назначил новое правительство. Фото: REUTERS

Во вторник 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового правительства страны.

Свои посты сохранили главы силовых ведомств – руководитель Минобороны Мурат Бектанов и глава МИД Ерлан Тургумбаев. Министром иностранных дел Казахстана по-прежнему остается Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил премьер-министром Алихана Смаилова, который временно исполнял эти обязанности после отставки правительства. Также Токаев поручил новому правительству разработать в течение двух месяцев программу по увеличению доходов населения.

Прежнее правительство ушло в отставку 5 января, через день после того, как в стране начались протесты, переросшие в массовые беспорядки. Для нормализации обстановки в стране потребовалось введение миротворческих сил ОДКБ. Во вторник 11 января Токаев заявил, что миссия миротворцев завершилась и в ближайшие дни начнется их вывод из Казахстана.