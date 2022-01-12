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В мире12 января 2022 12:08

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Посол республики в Азербайджане заявил, что экс-президент постоянно следит за ситуацией в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республике Нур-Султане. Об этом в среду, 12 января, сообщил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе своей пресс-конференции в Баку.

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», - заявил дипломат, отметив, что бывший президент Казахстана постоянно следит за ситуацией в республике.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, контактировал ли президент России Владимир Путин с Назарбаевым в период обострения обстановки в Казахстане, отметив, что российский лидер постоянно поддерживал связь с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.