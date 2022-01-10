Песков заявил, что ему неизвестно о контактах Путина с Назарбаевым

Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли Путин с Назарбаевым во время беспорядков в Казахстане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, контактировал ли президент РФ с Нурсултаном Назарбаевым в период обострения обстановки в Казахстане. Об этом Песков заявил в понедельник 10 января. Песков подчеркнул, что президент России постоянно поддерживал связь с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», - цитирует Пескова Интерфакс.

Также Песков заявил, что не обладает информацией о том, пытался ли президент РФ связаться с Нурсултаном Назарбаевым, состоялся ли между ними разговор и планируется ли контакт Путина и Назарбаева в будущем.

«Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства, с президентом Токаевым, на фоне тех событий, которые происходили, и на фоне операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны», - сказал Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в расследование беспорядков в Казахстане.

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