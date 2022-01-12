Президент Румынии выступил за усиление военного присутствия США в стране

Йоханнис выразил озабоченность ситуацией безопасности Фото: REUTERS

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 12 января, выступил на встрече с главами дипломатических миссий. Он заявил, что приоритет в политике страны в 2022 году - это решение вопросов безопасности.

Как отметил Йоханнис, Румыния в своей международной деятельности будет придерживаться трех опор: укрепление роли и влияния страны в ЕС, в НАТО, а также развитие и углубление стратегического партнерства с США. В связи с этим, заявил президент, Румыния поддерживает необходимость усиления военного присутствия американских сил в стране.

"Угрозы применения силы, а также выражение сомнений в связи с нынешними параметрами европейской архитектуры безопасности неприемлемы. Мы также поддерживаем необходимость продолжать укрепление позиции сдерживания и обороны последовательным и всеохватывающим образом на всем восточном фланге, особенно в районе Черного моря", - цитирует Йоханниса ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава объединенных вооружённых сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент Североатлантического альянса в Болгарии и Румынии.