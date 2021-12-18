Spiegel: Генерал НАТО предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава объединенных вооружённых сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент Североатлантического альянса в Болгарии и Румынии.

Как передает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию, такое предложение было сделано в ходе недавней секретной встрече с главами военных ведомств государств-партнеров, а речь шла о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек по образцу уже действующих контингентов в Польше и Прибалтики в рамках миссии альянса Enhanced Forward Presence.

Издание уточняет, что подобная инициатива высказана в связи с ростом численности российских войск на границе с Украиной. По данным издания, в ходе встречи американский генерал отметил, что расширение миссии альянса на юго-восточном фланге «не представляет собой провокации», а является «гарантией безопасности для государств-партнеров».

Официально в НАТО не прокомментировало данное сообщение, но дипломатический источник подтвердил изданию, что тема может обсуждаться на следующей встречи министров обороны стран альянса.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжает расширение, несмотря на все протесты России, напомнив, что альянс уже принял Черногорию и Северную Македонию. Кроме того, он отметил, что альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы.