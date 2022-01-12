Forbes: в Казахстане пытались точечно блокировать интернет при помощи DPI-оборудования Фото: REUTERS

Власти Казахстана во время беспорядков пытались точечно блокировать доступ к интернету при помощи DPI-оборудования (Deep Packet Inspection), которое используется в России в рамках закона об устойчивом интернете.

«С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы», - приводит Forbes слова технического директора «Роскомсвободы» Станислав Шакирова.

Отмечается, что ограничить доступ к интернету при помощи данной технологии не получилось, а крупнейший оператор республики «Казахтелеком» приобретал соответствующее оборудование для сбора аналитики. Как передает источник издания, данное оборудование оказалось «не заточено» под блокировки, что привело к необходимости отключать сеть «практически вручную».

Собеседника издания в операторе Kcell заявил, что блокировками в Казахстане занимается Комитет национальной безопасности (КНБ), а участие операторов не требуется. По его словам, после нормализации обстановки комитет решает, где возможно восстановить доступ к сети.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан потерял 189 миллионов долларов из-за отключения интернета.