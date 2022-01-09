Казахстан потерял 189 миллионов долларов из-за отключения интернета

Отключение интернета стоило Казахстану 189 миллионов долларов Фото: REUTERS

Компания NetBlocks сообщила, что отключение интернета стоило Казахстану 189 миллионов долларов.

Эксперты полагают, что это приведет к оттоку китайских майнеров из страны, которые прибыли в Казахстан после запрета криптовалют в Китае.

Портал Top10VPN сообщает, что проблемы с интернетом до сих пор испытывают 95 процентов казахстанских пользователей. При этом не уточняется, какие именно сферы казахстанской экономики наиболее пострадали от отключений интернета.

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявляла, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов. В субъектах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. 5,8 тысячи человек задержаны. Среди них много иностранцев. Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.