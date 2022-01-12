В Польше создали сайт, который учит экономить газ, оставляя чайник полупустым

Полякам объяснили, как экономить газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Польше начал функционировать сайт, на котором потребителям газа объясняют, почему подорожал этот энергоресурс и дают советы по экономии газа в быту

Среди причин роста цен называют пандемию COVID-19, сокращение добычи газа, нестабильность «зеленой» энергетики, в частности, ветрогенерации. Также виновником рост цен на газ в Польше назван «Газпром», несмотря на то, что польская компания PGNIG отказалась от долгосрочного контракта с российским поставщиком газа.

Сайт делится с польскими гражданами лайфхаками по экономии газа. Так, потребителям предлагается не ставить на конфорку полный чайник, а кипятить ровно столько воды, сколько требуется, готовить в духовке или пароварке одновременно несколько блюд, использовать сковородки и кастрюльки небольшого размера, следить, чтобы радиаторы отопления не были заслонены шторами или мебелью.

Ранее на kp.ru сообщалось, что «Молдовагаз» будет просить у «Газпрома» отсрочку оплаты поставок газа до конца января 2022 года.