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Экономика12 января 2022 11:55

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке платежа за газ до конца января 2022

Соответсвующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке платежа за газ до конца января 2022

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке платежа за газ до конца января 2022

Фото: REUTERS

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила, что компания «Молдовагаз» попросит «Газпром» отсрочку оплаты поставок газа до конца января текущего года. Об этом в среду, 12 января, сообщила пресс-служба правительства республики.

«По итогам заседания члены комиссии приняли решение, что "Молдовагаз" инициирует обсуждение в наблюдательном совете возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 года», - говорится в заявлении кабмина.

«Молдовагаз» в свою очередь предупредила комиссию, что в противном случае есть риск прекращения поставок природного газа, если платежи не произведут в соответствии с договорными условиями. Заседание наблюдательного совета планируют провести 17 января.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что попросил у «Газпром» новой отсрочки для погашения обязательств по поставкам газа, отметив, что республика рассчитается за потребленное в декабре 2021 года голубое топлива до конца этой недели.

Напомним, ранее «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет, но позже российская компания сообщила о возможном прекращении поставки топлива из-за того, что республика не выполнила в срок обязательства по оплате. В декабре Молдавия перечислила платеж за газ, потребленный в ноябре 2021 года.