Шерман на заседании Совета Россия - НАТО заявила, что каждая страна имеет право выбирать собственный путь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на заседании Совета Россия - НАТО в среду, 12 января, заявила о принципах европейской безопасности, отметив, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь.

«На сегодняшнем заседании Совета Россия - НАТО я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь», - заявила первый заместитель госсекретаря США.

Напомним, в среду, 12 января, первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую делегацию представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия - НАТО является своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности, отметив необходимость для диалога по европейской безопасности.