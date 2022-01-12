Столтенберг заявил, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Такое заявление в среду, 12 января, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил о наличии у альянса и России серьезных разногласий, отметив, что решить их является непростой задачей, однако он подчеркнул готовность к диалогу с Москву по ряду спорных вопросов.

Как заявил Столтенберг, на Совете НАТО - Россия «были нелегкие переговоры, но именно по этой причине эта встреча и была так важна». «У нас было очень серьезное и прямое обсуждение темы Украины», - сообщил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия - НАТО является своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности, указав на необходимость для диалога по европейской безопасности.