Построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Ракетоносец взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 12 января, построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех".

"12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут", - говорится в сообщении на сайте "Ростеха".

Отмечается, что в ходе полета летчики-испытатели исполняли маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как напоминают в "Ростехе", Ту-160М сохраняет внешний облик техники своей платформы, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

Как ранее писал сайт kp.ru, в состав дальней авиации России в 2022 году войдут два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.