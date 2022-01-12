Представители НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины Фото: REUTERS

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила о решимости Североатлантического альянса защищать Украину от агрессии.

«В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», - заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия - НАТО, отметив, что Североатлантический альянс намерен продолжить открытый диалог с Москвой.

Напомним, в среду, 12 января, первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе заседания Совета Россия - НАТО заявила о принципах европейской безопасности, подчеркнув, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь.