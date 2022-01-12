Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 января 2022 13:55

Представители НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины

Дипломат заявила о намерении альянса продолжить открытый диалог с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Представители НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины

Представители НАТО заявили о решимости не допускать агрессии против Украины

Фото: REUTERS

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила о решимости Североатлантического альянса защищать Украину от агрессии.

«В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», - заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия - НАТО, отметив, что Североатлантический альянс намерен продолжить открытый диалог с Москвой.

Напомним, в среду, 12 января, первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе заседания Совета Россия - НАТО заявила о принципах европейской безопасности, подчеркнув, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь.