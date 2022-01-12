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Политика12 января 2022 14:14

Столтенберг заявил о готовности НАТО обсуждать с Россией ограничения по ракетам

Но НАТО не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности, подчеркнул он
Наталья СМИРНОВА
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Альянс договорились провести серию встреч, где обсудят взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе и вопросы ядерной политики.

Как отметил Столтенберг в среду, 12 января, по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе, Альянс готов к ряду встреч по важным темам.

"Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе", - цитирует Столтенберга ТАСС.

По словам генсека НАТО, российская сторона пока не смогла назначить точную дату встречи, но для Альянса важен уже сам факт готовности к диалогу. Стороны обсудят все виды контроля над вооружениями. Но НАТО не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности, подчеркнул Столтенберг.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Такое заявление в среду, 12 января, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.