Допрасходы на индексацию пенсий в России в 2022 году составят 179 миллиардов рублей

С 1 января 2022 года пенсии выросли на 5,9 процента Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минфине сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий россиян составят 172,7 миллиарда рублей. В 2022 году выплаты пенсионерам вырастут на 8,6% - это чуть выше уровня инфляции.

Как сообщают в ведомстве, с 1 января 2022 года пенсии в России выросли на 5,9%. Для того, чтобы реализовать это, в бюджет Пенсионного фонда было заложено 377 миллиарда рублей. А с учетом поручения президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции, потребовались дополнительные средства.

"С учетом поручения президента России проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6 процента, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей", - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в 2022 году составит 549,7 миллиардов рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, средняя пенсия в России после индексации на уровне инфляции в 2022 году должна вырасти на 1400 рублей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.