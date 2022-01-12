Шерман: США и НАТО пригрозили России тяжелыми последствиями при эскалации на Украине

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала итоги заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло с среду, 12 января. Политик заявила, что США и партнеры страны по Альянсу готовы обеспечить России тяжелые последствия в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

По словам Шерман, предупреждение об этом американская сторона высказала не впервые. И в ходе переговоров 12 января повторила в очередной раз.

"Мы дали ясно понять и мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году", - цитирует Шерман РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не ведет переговоры по гарантиям безопасности с Западом с позиции силы. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.