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Политика12 января 2022 15:53

Шерман: США и НАТО пригрозили России тяжелыми последствиями при эскалации на Украине

Так Уэнди Шерман прокомментировала итоги заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло с среду, 12 января
Наталья СМИРНОВА
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман

Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала итоги заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло с среду, 12 января. Политик заявила, что США и партнеры страны по Альянсу готовы обеспечить России тяжелые последствия в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

По словам Шерман, предупреждение об этом американская сторона высказала не впервые. И в ходе переговоров 12 января повторила в очередной раз.

"Мы дали ясно понять и мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году", - цитирует Шерман РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не ведет переговоры по гарантиям безопасности с Западом с позиции силы. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.