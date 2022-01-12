Песков: Россия не ведет переговоры по гарантиям безопасности с позиции силы

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не ведет переговоры по гарантиям безопасности с Западом с позиции силы. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент Владимир Путин говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», - заявил представитель Кремля, отметив, что на сегодняшний день ситуация дошла до критической черты, при которой дальше медлить нельзя.

Как писал сайт kp.ru, Песков также указал на агрессивные заявления из Соединенных Штатов на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности.

Напомним, 11 января, состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, эти переговоры были сложными, однако глубокими и конкретными. В среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе стартовала первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО.