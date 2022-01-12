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Политика12 января 2022 16:19

Захарова заявила, что Германия объявила войну Telegram

Официальный представитель МИД РФ расценивает публичные заявления МВД о возможности блокировки популярного мессенджера как объявление Германией войны Telegram
Мария ПАВЛОВА
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Мария Захарова заявила, что официальная Германия объявила войну мессенджеру Telegram.

Мария Захарова заявила, что официальная Германия объявила войну мессенджеру Telegram.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова расценила последние заявление МВД Германии о возможности отключения в стране Telegram как публичное объявление войны популярному мессенджеру.

«В Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы Вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю», - иронизирует Захарова.

Захарова перечислила направленные против популярного мессенджера шаги, предпринятые различными ведомствами Германии.

«В пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского Минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники. Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова. На «телегу» Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя», - пишет Захарова.

«Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о возможно блокировки мессенджера Telegram в стране.