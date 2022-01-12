Россияне рассказали, сколько потратили на новогодние праздники

Россияне рассказали, сколько они потратили за новогодние праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне подсчитали свои расходы на новогодние праздники и оказалось, что за год эта сумма выросла на четверть. Результаты опроса публикует ВЦИОМ.

В среднем каждый россиянин потратил на празднование Нового года 22 802 рубля. В прошлом году эта сумма равнялась 17 161 рублю. Новогодний стол обошелся в среднем в 7 643 рубля, а на подарки родным и друзьям среднестатистический россиянин потратил 8 458 рублей.

Большинство россиян в новогодние праздники ходили в гости и гуляли на природе. 23 процента опрошенных в праздники работали или сидели дома. 22 процента отдыхали активно – катались на коньках, лыжах, санках. 17 процентов предприняли вылазки на дачу, 13 процентов водили детей на представления, ёлки, в кино. Столько же ходили в кино, театр, на концерты, но уже без детей.

Самыми популярными новогодними подарками оказались конфеты, спиртное и всяческие деликатесы.

78 процентов опрошенных решили, что новогодние и рождественские каникулы принесли им удовлетворение. А 20 процентов остались неудовлетворенными.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 84 процента россиян считают себя счастливыми. Подробности здесь.