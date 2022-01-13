Опрос: половина россиян готова устроить вечеринку без повода в любой день недели

Россияне рассказали, что думают о вечеринках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индекс тусовочности россиян определили сервисы Ситимобил и Ситидрайв, проведя опрос совершеннолетних респондентов, который есть в распоряжении kp.ru. Оказалось, что вечеринки любят более 80 процентов россиян, каждый третий считает себя заядлым тусовщиком, а как минимум половине не нужно никакого повода, чтобы устроить вечеринку в любой день недели, было бы праздничное настроение!

Раз в неделю на вечеринки ходят 36 процентов россиян, 28 процентов делают это раз в месяц, а 19 процентов тусят по нескольку раз в неделю.

Треть россиян считают вечеринкой душевную встречу с друзьями и близкими в тихом ресторанчики или уютном нешумном баре. 33 процента респондентов любят домашние вечеринки, вне зависимости от того, приходится ли им самим идти в гости или принимать гостей у себя. Тусовку в шумном клубе предпочли 22 процента опрошенных. При этом каждый десятый признался, что вместо вечеринки с удовольствием сходит в музей или на выставку.

60 процентов россиян – «зимние» тусовщики, они считают, что в это время года количество таких мероприятий увеличивается, и во многом за счет новогодних праздников.

Новый 2022 год немногим менее половины россиян ходили в гости к друзьям друзей, более 20 процентов – к родственникам, 18 процентов тусовались на свежем воздухе.

Респонденты рассказали, какими услугами пользовались в новогодние праздники. Оказалось, что больше половины добрались в гости и на вечеринки на такси. О преимуществах такси заявили более 72 процентов опрошенных.

Большой популярностью пользовался и каршеринг: пиковый спрос по поездкам на каршеринговых авто пришелся на 15:00 31 декабря и саму новогоднюю ночь. Самыми популярными тарифами стали пакетные — от 1 до 3 дней.

Более 65 процентов россиян в новогодний период пользовались услугами доставки. Заказывали праздничную атрибутику: ёлки, еловые лапки, ёлочные игрушки, хлопушки, фейерверки, маскарадные костюмы и подарки.

Ситимобил и Ситидрайв опросили 1200 совершеннолетних из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Ранее ВЦИОМ рассказал, сколько денег потратил среднестатистический россиянин на новогодние празднования.