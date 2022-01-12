Шерман: НАТО может работать с Россией по предотвращению конфликтов

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что НАТО может сотрудничать с Россией по ряду направлений. Среди таковых она назвала сферы предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности учений и контроля над вооружениями.

Как рассказала Шерман по итогам заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло в среду в Брюсселе, НАТО может вести диалог с Россией и готово к этому.

"Думаю, мы можем работать с ними по вопросам предотвращения конфликтов, налаживания коммуникаций, обеспечения прозрачности в том, где и как мы проводим учения". Мы можем вести диалог по вопросу контроля над вооружениями", - рассказала Шерман CNN.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала итоги заседания Совета Россия - НАТО, которое прошло с среду, 12 января. Политик заявила, что США и партнеры страны по Альянсу готовы обеспечить России тяжелые последствия в случае эскалации кризиса вокруг Украины.