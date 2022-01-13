В Германии заявили, что борьба США с "Северным потоком - 2"связана с желанием продавать свой газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противодействие запуску газопровода "Северный поток - 2" объясняется экономическими интересами других стран. Такое мнение в интервью изданию Handelsblatt представил глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

Немецкий чиновник добавил, что в борьбе с трубопроводом заинтересованы и США, у которых, вероятно, есть свои планы на европейский газовый рынок.

- Сейчас значительная часть критики "Северного потока - 2" обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ, - рассказал Рот.

Накануне замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что США взаимодействуют с представителями Германии и Европейского союза, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток - 2". Также она отметила, что действующее германское правительство уже подтвердило договоренности, которые были достигнуты с предыдущим правительством.