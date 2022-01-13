Сенатор Пушков предупредил США о рисках разрыва отношений с Россией из-за ввода санкций
Фото: Иван МАКЕЕВ
Российский сенатор Алексей Пушков считает возможное введение США против Росси грозит серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы.
По его словам, такие меры с американской стороны могут привести к таким последствиям как разрыв отношений между РФ и Штатами.
- Если такой закон (о санкциях) будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва, - высказался сенатор в интервью "Газете.Ru".
Американские сенаторы в среду, 12 января, представили законопроект, предусматривающий введение новых санкций против в России. В документе говорится, что очередные ограничительные меры США могут предпринять в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Законопроект предполагает введение санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций.