Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием и патронами из Росгвардии в МВД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях станы заявил, что считает необходимым вернуть вернуть МВД из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов.

- В связи с произошедшими резонансных инцидентами СК выступил с инициативами ... они сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. Для ужесточения контроля ... ведомство предлагает восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия, - рассказал председатель СК РИА Новости.

Так, в мае 2021 года девять человек погибли, а 18 человек оказались в больнице, из них двое в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Таков итог страшного утра в гимназии №175 в Казани. Назвавшийся "богом" 19-летний юноша с ружьем наперевес ворвался в родную школу, чтобы отомстить за все обиды.

А в Перми 20 сентября 2021 года студент юридического факультета Пермского госуниверситета 18-летний Тимур Бекмансуров впервые с начала учебного года не пришел на занятия. "Прогулял", - подумают однокурсники, но жестоко ошибутся. Вчерашний школьник все-таки явился в вуз, когда вовсю шли лекции. С заряженным дробовиком...