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Здоровье13 января 2022 5:02

В ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным

Вирус все еще сохраняет элемент непредсказуемости
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Коронавирус может стать таким же привычным как грипп

Коронавирус может стать таким же привычным как грипп

Фото: Иван МАКЕЕВ

COVID-19 постепенно становится эндемичным, заявила журналистам глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в среду, 12 января 2022 года.

Под эндемичностью подразумевается, что болезнь постоянно присутствует среди людей, а ее спады и пики легко прогнозируются. Например, эндемичными можно назвать грипп и ОРВИ.

"Этот вирус находится на пути становления эндемичным, - подчеркнула Ван Керкхове. - Это неоспоримо".

Однако к настоящему моменту коронавирус за счет множества все еще остается непредсказуемым, а его пандемия продолжается, уточнила представитель ВОЗ.

К тому же нельзя утверждать, что за "омикроном" не последуют новые мутации, которые опять же добавят инфекции непредсказуемости.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию.