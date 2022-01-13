В ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным

Коронавирус может стать таким же привычным как грипп Фото: Иван МАКЕЕВ

COVID-19 постепенно становится эндемичным, заявила журналистам глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в среду, 12 января 2022 года.

Под эндемичностью подразумевается, что болезнь постоянно присутствует среди людей, а ее спады и пики легко прогнозируются. Например, эндемичными можно назвать грипп и ОРВИ.

"Этот вирус находится на пути становления эндемичным, - подчеркнула Ван Керкхове. - Это неоспоримо".

Однако к настоящему моменту коронавирус за счет множества все еще остается непредсказуемым, а его пандемия продолжается, уточнила представитель ВОЗ.

К тому же нельзя утверждать, что за "омикроном" не последуют новые мутации, которые опять же добавят инфекции непредсказуемости.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию.