Дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку своего отца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия Назарбаева – обратилась к жителям республики и поблагодарила их за поддержку политика во время протестов в стране. Женщина заявила, что тяжело переживает события, произошедшие в Казахстане.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших… Благодарю за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент – он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – написала она в Facebook.

Как отметила Алия Назарбаева, гибель людей в мирное время несправедлива.

Напомним, ранее посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат.