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В мире13 января 2022 6:26

Дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку своего отца

Политик полуил много писем из разных регионов страны, сообщила она
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (58)Комментарии (58)(58)
Дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку своего отца

Дочь Назарбаева поблагодарила жителей Казахстана за поддержку своего отца

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана НазарбаеваАлия Назарбаева – обратилась к жителям республики и поблагодарила их за поддержку политика во время протестов в стране. Женщина заявила, что тяжело переживает события, произошедшие в Казахстане.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших… Благодарю за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент – он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – написала она в Facebook.

Как отметила Алия Назарбаева, гибель людей в мирное время несправедлива.

Напомним, ранее посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат.