Кудрин не исключил, что нефть перестанет быть главным источником доходов для России

Алексей Кудрин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин утвердительно ответил на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов.

"Это может быть лет через 20, я думаю", - уточнил Кудрин в интервью ТАСС.

По его словам, именно на эту перспективу работает бюджетное правило, не позволяющее увеличивать расходы при увеличении стоимости нефти.

При этом государство не только страхует себя от урезания расходов в случае уменьшении доходов от экспорта, но и готовится к энергопереходу.

"Бюджетное правило уже работает на эту задачу, - подчеркнул Кудрин. - Но это означает, что цена, выше которой нельзя тратить, будет не $44-45 за баррель, как сейчас, а должна уменьшиться до $40, потом до $30 за баррель, то есть бюджетное правило будет постепенно ужесточаться".

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Кудрин на экспортном форуме "Сделано в России" 10 декабря 2021 года заявил, что энергетический переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии – это самый большой вызов, стоящий перед экономикой РФ.

По его словам, наше государство ощутит этот процесс даже в большей степени, так как уровень жизни в стране напрямую зависит от экспорта углеводородов. Энергопереход же предусматривает постепенный отказ от них, то есть доход от экспорта газа и нефти будет снижаться.