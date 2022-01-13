Володин ожидает, что законопроект о пожизненном сроке для педофилов примут до 1 февраля 2022

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов Госдума России рассмотрит и примет до начала февраля 2022 года, ожидает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны".

Как ранее писал сайт kp.ru, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять проект закона, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно предложенному документу, мерой наказания для ранее судимых за растление детей будет пожизненное заключение.

Кроме ужесточения наказания для рецидивистов, подобную меру пресечения предлагается ввести для тех, кто совершил подобное насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних.