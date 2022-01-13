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Здоровье13 января 2022 9:26

Источник: законопроект о ковид-сертификатах не рассмотрят до февраля 2022 года

Проект закона повторно направили на обсуждение в регионы еще в декабре
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Законопроект о сертификатах о вакцинации, скорее всего, не рассмотрят до февраля 2022 года

Законопроект о сертификатах о вакцинации, скорее всего, не рассмотрят до февраля 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Законопроект о сертификатах о вакцинации от коронавируса вряд ли появится в повестке Госдумы до 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили на обсуждение в регионы, правительство России и Совет Федерации РФ. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, уточнив, что на это уйдет месяц.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о медицинских сертификатах. Документ касается обеспечения безопасности россиян в пандемию коронавируса, в том числе в общественных местах.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение об определении законодательной инициативы. По ее оценке, некоторые совершенно неверно трактуют смысл законопроекта.

Заместитель председателя правительства России подчеркнула, что штрих-код в документе – это лишь технологическое решение, которое позволяет определить подлинность документа и его сроки действия.