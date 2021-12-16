Володин: законопроект о QR-кодах повторно направили на обсуждение в регионы

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили на обсуждение в регионы, правительство России и Совет Федерации РФ, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. По его словам, этот процесс займет месяц.

"Вопросов прозвучало много. По этой причине ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в Постановлении Думы, что происходит довольно редко, - написал спикер Государственной думы. - Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения".

Володин также поблагодарил россиян за обратную связь и отметил, что ждет новых предложений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о медицинских сертификатах. Документ касается обеспечения безопасности россиян в пандемию коронавируса, в том числе в общественных местах.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение об определении законодательной инициативы. По ее оценке, некоторые совершенно неверно трактуют смысл законопроекта.

"Законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов и тем более он точно не про QR-коды, - пояснила Татьяна Голикова. - Речь идет совершенно о другом! Мы говорим о едином документе - электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации. Этот документ содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе от вакцинации".

Заместитель председателя правительства России подчеркнула, что штрих-код в документе – это лишь технологическое решение, которое позволяет определить подлинность документа и его сроки действия.