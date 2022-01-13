Кадыров попросил жителей Ингушетии предъявить ему обоснованные обвинения

Рамзан Кадыров обратился к жителям Ингушетии в прямом эфире и дал им три дня на предъявление ему обоснованного обвинения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров со страницы Instagram, принадлежащей его помощнику, в четверг 13 января в прямом эфире обратился к жителям Ингушетии. Кадыров записал видео, на котором предлагает жителям республики «определить степень его вины» и «предъявить обоснованные обвинения».

Такое заявление Кадыров сделал на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений и темы административной границы, пишет РИА Новости.

Напомним, в 2018 году главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об изменении границ между регионами, это соглашение утвердили парламенты обеих республик. В Ингушетии после заключения соглашения прошли протестные акции. Федеральный Конституционный суд признал, что соглашение соответствует Конституции РФ. В то же время некоторые жители Ингушетии до сих пор не согласны с таким решением и продолжают обвинять Кадырова в социальных сетях. Именно на эти выпады ответил Кадыров, предложив жителям Ингушетии в течение трех дней максимально обоснованно сформулировать свои претензии.

«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился – обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения. И обратитесь к нашему роду – старейшему роду», - сказал Кадыров в прямом эфире.

Глава Чечни дал ингушскому народу три дня на обоснование своих претензий. В противном случае Кадыров пообещал дать «достойный ответ».

«А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ», - сказал Рамзан Кадыров.

Руководитель Чечни отметил, что любит ингушский народ и уверен в хорошем отношении к себе ингушского народа в целом, но считает, что среди жителей этой республики есть люди, которые относятся к нему с завистью и ревностью. Кадыров предложил «не обманывать друг друга», сказать правду в глаза и «убить этого «шайтана».

«Только тогда восторжествует справедливость», - резюмировал глава Чечни.

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