Песков назвал неудачной серию переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО в Женеве по гарантиям безопасности оказались неудачными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, российские власти никогда не отказывались от продолжения переговоров с США, чаще сам Вашингтон не желал вести диалог. Он заявил, что продолжение контактов возможно только при достижении прогресса по принципиальным вопросам.

Напомним, во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продорлжались около восьми часов.

Накануне состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.