Индексацию пенсий россиян на 8,6% оформят с 1 января 2022 Фото: Shutterstock

Независимо от того, когда будет принят закон о повышении на 8,6% пенсий неработающих россиян, их индексация будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Индексация пенсий будет проходить с 1 января…Это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие», – сказал спикер верхней палаты парламента.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. В ходе совещания с членами правительства российский лидер заявил, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.

Сайт kp.ru писал, кто, когда и в каком размере получит прибавку к пенсии.

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