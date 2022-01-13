Греф заявил о переводе 50% сотрудников Сбербанка на удаленку с 17 января

Герман Греф заявил о переводе более половины работников Сбербанка на удаленный режим работы. Фото: Тимур ХАНОВ

С 17 января более половины сотрудников российского Сбербанка переводятся на удаленный режим работы. Об этом заявил в четверг 13 января глава банка Герман Греф.

«Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный [режим]», - цитирует Грефа ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что главный санитарный врач России Анна Попова заявила о необходимости быть готовыми к росту заболеваемости ковидом до шестизначных цифр.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что администрация Кремля не планирует уходить на удаленную работу. Песков отметил, что в администрации Путина потенциально готовятся к росту заболеваемости коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности президента Путина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перевести непривитых депутатов на удаленный режим работы.